Путін подарував Трампу новий портрет: з'явилися деталі

Віткофф підтвердив, що новий портрет був доставлений з Москви.

Президент США Дональд Трамп отримав свій новий портрет від Володимира Путіна. Картину не показали публічно та вона була передано як "особистий подарунок".

Про це повідомило видання BBC.

Представник Трампа Стів Віткофф підтвердив, що новий портрет був доставлений з Москви та описав подарунок як "гарний портрет" від "провідного російського художника". За словами Віткоффа, Трампа цей жест "явно зворушив".

Віткофф вперше розповів про портрет Трампа, який Путін замовив, під час інтерв'ю з Такером Карлсоном. Спецпосланець пояснив, що не вважає Путіна "поганою людиною", оскільки той, за його словами, молився за Трампа після замаху на нього минулого року.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував попередній портрет, який висів у Капітолії штату Колорадо.

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