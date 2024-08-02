Путін подав сигнал агентурі і Заходу поверненням убивці Красікова: оцінка політолога

Як зазначив Фесенко, "витратний матеріал" на війні проти України не важливий для Путіна, а от шпигуни – це його професійна корпорація".

Повернення додому російського вбивці Вадима Красікова та інших шпигунів у межах обміну ув’язненими між західними країнами, США та Росією – це сигнал президента Володимира Путіна його агентурній мережі за кордоном, а також сигнал для Заходу.

Таку думку політолог Володимир Фесенко висловив у ефірі телемарафону.

За оцінками експерта, проведений обмін ув’язненими свідчить про те, що відносини між Заходом і Росією повертаються до часів холодної війни.

"Це не про потепління, як багато хто каже, що ось ще трошки і домовляться й про завершення війни в Україні. Ні. Жодних ознак", – зауважив Фесенко.

Він вказав, що про обмін цей домовлялися півтора року – приблизно від кінця 2022-го. Переговори тривали довго тому, що Росія хотіла отримати в обмін свого професійного кілера, офіцера спецслужб Вадима Красікова, якого в Німеччині засудили до довічного ув’язнення.

"Оскільки німці не хотіли віддавати Красікова, у Путіна знайшли спосіб, як натиснути на німців. Вони в Білорусі заарештували громадянина Німеччини і засудили його до смертної кари. І це стало останньою краплею, яка вплинула на рішення німецького уряду, правлячої коаліції, і обмін відбувся", – розповів політолог.

Він зазначив, що домовлялися про цей обмін спецслужби, а також звернув увагу на те, кого повернули собі росіяни: професійного вбивцю, професійних шпигунів і людей, які теж були пов’язані зі спецслужбами.

Який сигнал Путін надіслав агентам РФ за кордоном

"Свої шпигуни – це важливо. І це логіка холодної війни. Це сигнал російській агентурі за кордоном – а Росія зараз розпочала масштабну гібридну таємну війну проти Заходу – сигнал такий: не бійтеся, якщо вас затримають, то ми вас повернемо. Обов’язкове повернення Красікова, кажуть, це саме умова Путіна була" , – розповів Фесенко.

Він зауважив, що президент Росії особисто зустрічав Красікова в аеропорту, тоді як звільнених із полону військових очільник Кремля не зустрічає.

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"Путіну подобається грати в ці шпигунські ігри, зокрема вбивства за кордоном. Багато джерел свідчать, що полювання на Скрипаля у Великобританії, раніше – вбивство Литвиненка – це було санкціоновано самим Путіним… І його співучасть у зустрічі цих людей (по обміну) засвідчує, що це вагомо для нього", – пояснив політолог.

Він додав, що Путін не вперше повертає своїх шпигунів: повертали професійну розвідницю, яка працювала у США, Ганну Чапман, повертали торговця зброєю Віктора Бута та інших.

"Витратний матеріал" на війні проти України не важливий для Путіна, а от шпигуни – це його професійна корпорація. Красіков важливий, бо це професійний вбивця. І це сигнал для Заходу – як Путін може діяти в цій таємній війні", – пояснив Фесенко.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення обміняти Красікова було важким, і воно було ухвалене, аби захистити "життя та здоров’я невинних людей, ув’язнених у Росії".

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