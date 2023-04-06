Путін поділився планами на захоплену частину Запорізької області

Президент Росії Володимир Путін озвучив свої плани на тимчасово захоплені території Запорізької області, хоча контрнаступ ЗСУ – не за горами і не виключено, що невдовзі окупантам доведеться звідти тікати.

Своїми планами очільник Кремля поділився на зустрічі з гауляйтером Запорізької області Євгеном Балицьким.

Так, останній розповів Путіну про проєкт будівництва поліклініки на тимчасово захопленій території Запоріжжя, і сказав, що на це треба близько 7 млрд руб.

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Президент РФ не забажав надто довго слухати гауляйтера і, перебивши його, сказав, що поліклініки на захопленійчастині Запоріжжя будуть кращими, ніж на підконтрольних Україні містах регіону.

"Я вас запевняю, ці медичні установи будуть на порядок кращі, ніж у цих самих обласних містах. Вони будуть сучасними і надаватимуть послуги, з повною впевненістю можу сказати, на найвищому рівні. Фахівців готуватимемо, і обладнання буде найновіше", – з упевненістю заявив Путін.

Нагадаємо, що 6 квітня президент РФ проводить зустрічі із гауляйтерами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Так, Путін дав вказівку якнайшвидше інтегрувати тимчасово захоплені території України "в єдиний правовий простір РФ". Він також наказав до 1 червня завершити на цих територіях створення підрозділів російських правоохоронних органів та спецслужб задля "боротьби з криміналом".

За оцінками американських аналітиків, Путін може створювати умови для репресій на окупованих територіяхУкраїни, прикриваючись "загрозами тероризму".

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