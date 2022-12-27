Путін погрожує ядерною зброєю, коли впадає у відчай через свої провали — Боррель

У ЄС кажуть, що Путін погрожує ядерною зброєю тоді, коли відчуває свої провали у війні з Україною.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель переконаний, що російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерних погроз переважно тоді, коли він у відчаї та відчуває свої провали.

Таку думку Боррель висловив в інтерв'ю PAP.

"Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право і впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожує використати все, що є в його арсеналі терору", - сказав Боррель.

За його словами, ЄС і більшість міжнародної спільноти відкидають безвідповідальний ядерний шантаж Росії.

"І я думаю, що ті, хто ухвалює рішення в Москві про можливе застосування ядерної зброї, почули це", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, ексголова МЗС України Павло Клімкін вважає, що заяви президента Росії Володимира Путіну про ядерну тріаду є стандартним "розмахуванням ядерною дубиною", адже ядерна зброя залишається останнім і єдиним козирем диктатора.

Крім того, аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози у своїй риториці для заспокоєння населення своєї країни та залякування країн Заходу.

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