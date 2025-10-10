Путін пояснив, як саме Москва хоче врегулювати війну проти України

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що роботу з врегулювання війни РФ проти України Москва будує на основі принципових положень, які обговорювалися під час його саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це Путін заявив у п’ятницю, 10 жовтня, під час засідання Ради голів держав — учасниць СНД, повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Тим часом помічник диктатора Юрій Ушаков стверджує, що домовленості, досягнуті між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, «не всім подобаються».

Реклама

Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про «вичерпання імпульсу» щодо врегулювання війни проти України, який з’явився після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.