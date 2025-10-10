ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2216
Час на прочитання
1 хв

Путін пояснив, як саме Москва хоче врегулювати війну проти України

Диктатор посилається на положення, які він обговорив з Дональдом Трампом на Алясці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що роботу з врегулювання війни РФ проти України Москва будує на основі принципових положень, які обговорювалися під час його саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це Путін заявив у п’ятницю, 10 жовтня, під час засідання Ради голів держав — учасниць СНД, повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Тим часом помічник диктатора Юрій Ушаков стверджує, що домовленості, досягнуті між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці, «не всім подобаються».

Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про «вичерпання імпульсу» щодо врегулювання війни проти України, який з’явився після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.

Дата публікації
Кількість переглядів
2216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie