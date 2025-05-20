Путін показав, що не потребує Трампа: США виходять з мирного процесу в Україні

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Останні 10 днів стали яскравим нагадуванням про те, наскільки мало президент Росії Володимир Путін потребує президента США Дональда Трампа — або його схвалення. Можливо, американський лідер це остаточно зрозумів, тому відступив від мирного врегулювання війни в Україні — найважливішого від часів Другої світової війни.

Про це йдеться у статті спецкореспондента CNN з міжнародної безпеки Ніка Пейтона Волша.

«Першопричини конфлікту». Саме в цих словах — суть позиції Путіна щодо того, що має бути вирішено для досягнення миру. Це відбулося на тлі кількох тижнів чи навіть місяців зростального міжнародного тиску із закликами до негайного та безумовного припинення вогню на 30 днів.

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«Не виявляючи жодного занепокоєння, Путін прийняв одну з найважливіших у своїй кар’єрі телефонних розмов (із Трампом — ред.) у музичній школі на узбережжі Сочі — і знову повернувся до стартової точки: до хибної версії про те, що ця війна почалася через занадто стрімке розширення НАТО», — йдеться у статті.

США виходять з врегулювання війни в Україні?

За кілька годин до цього пролунали кілька інших, кардинально відмінних слів.

«Це не наша війна», — заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Він знову озвучив гучне попередження: Сполучені Штати можуть повністю вийти з конфлікту — і дипломатично, і фінансово — якщо Росія не зробить кроків у напрямку миру, якого вона, очевидно, не прагне. Відмова Вашингтона — це саме те, чого Москва давно домагалася. Схоже, що для досягнення цієї «перемоги» Путіну нічого не потрібно робити, окрім як продовжувати вести криваву війну.

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Уже за лічені хвилини після телефонної розмови з Путіним Трамп почав звучати як людина, яка виходить з гри. Він просто заявив, що Росія та Україна повинні говорити безпосередньо, «адже тільки вони можуть це зробити». Трамп навіть припустив, що Ватикан може стати місцем таких перемовин. Автор статті зазначає, що США, можливо, й не повністю вийшли з процесу, але видається, ніби вони шукають, кому б передати ініціативу.

Трамп має обмежений вплив на Путіна

Останні десять днів стали яскравим нагадуванням про те, наскільки мало Путін потребує Трампа — або його схвалення. Кореспондент вказав, що логіка тут проста.

Протягом усієї повномасштабної війни російська пропаганда нав’язувала своїй аудиторії думку, що боротьба йде не лише з Україною, а й з усім НАТО, включно зі США.

«Президентство Трампа відкрило для Кремля невелике вікно можливостей: шанс домовитися на вигідніших умовах або послабити санкційний тиск. Але це не змінило головної ідеї Кремля: війна є екзистенційною, вона про відновлення домінування Росії на пострадянському просторі. Настільки велика ціна вже заплачена — у вигляді втрат і жертв — що слабкий результат може поставити під сумнів політичне виживання чинного російського керівництва. Цю війну Кремль не може дозволити собі програти», — йдеться у матеріалі.

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Як висловився автор публікації, теперішній обмежений вплив США на Росію видно навіть з космосу. Так, Вашингтон може посилити санкційний тиск, але це створить нову хвилю напруженості у відносинах із глобальними гравцями, з якими США щойно покращили діалог. З іншого боку, якщо Вашингтон послабить санкції, сподіваючись залучити Москву до перемовин, це роздратує європейських союзників і навряд чи спрацює без їхньої підтримки.

Будь-які серйозні дії проти Росії означали б, що Трамп заходить у конфлікт глибше, ніж його попередник Джо Байден. А це не відповідає геополітичному курсу MAGA. Це призведе до ще більшої втягнутості США у війну, яка не має чіткого завершення, допоки одна зі сторін не програє або в ній не зміниться керівництво.

Перспектива України похмура

Перспектива України 2025 року має похмурий вигляд. Але головний принцип європейської політики залишався незмінним навіть серед жахливих альтернатив: лише єдине та згуртоване НАТО могло змусити РФ зменшити апетити. Російські економіка, резерви, людські ресурси або військова техніка можуть зламатися — достатньо слабкості в одному компоненті, аби воєнна машина зупинилась. Вибору у Європи майже немає. А в України — немає зовсім.

Трамп вважає, що у нього вибір є. З погляду бізнесмена, він не бачить сенсу у довготривалій «інвестиції» у конфлікт із ворогом, з яким краще було б домовитися. Такий підхід ніколи не призведе до вигідної угоди. Путін нічого не купує — він захоплює. А Трамп нічого не продає, окрім підтримки традиційних союзників США. Неможливо, щоб Путін і Трамп водночас перемогли та зберегли своє реноме.

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Зазначається, що американське лідерство десятиліттями спиралося не на «вигідні дрібні угоди», а на щедру допомогу союзникам, м’яку силу та військове домінування. Це зробило США найбільшою економікою у світі та власником найміцнішої валюти. Це і була «угода століття».

«Та Трамп бачить роль Америки меншою. І цілком можливо, що саме зараз він остаточно зрозумів: Путін не прагне ані його дружби, ані його схвалення — і тому відступив. Якщо це так, то й Сполучені Штати зробили крок назад — від десятиліть лідерства — визнавши обмеження власного впливу та сил. А найважливіше мирне врегулювання від часів Другої світової війни тепер опинилось у руках… Ватикану», — резюмував автор статті.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Путіним 19 травня Трамп заявив, що готовий відступити від переговорів між Україною та Росією щодо врегулювання війни, якщо не буде досягнуто прогресу.

Президент США також написав у своїй соцмережі, що Київ та Москва «негайно розпочнуть переговори» щодо припинення вогню.

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За оцінками видання The Telegraph, розмова Трампа з Путіним не принесла жодного прориву. Ця бесіда мала стати перевіркою серйозності налаштувань Росії припинити війну.