Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Володимир Путін використав святкування Дня Військово-морського флоту, аби вкотре продемонструвати силу російської армії, а також просунути територіальні претензії, які виходять за межі війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують: Путін заявив, що ВМС країни-агресорки відіграють життєво важливу роль у досягненні військових цілей в Україні та є ключовим елементом у забезпеченні глобальної безпеки Росії.

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Путін зухвало наголосив, що Земля Франца-Йосипа — це російський архіпелаг — сукупність островів, населених виключно військовослужбовцями. з його слів, Москва почала відновлювати присутність там у відповідь на зовнішню мілітаризацію та суперництво з РФ в Арктиці.

Окрім того, кремлівський «фюрер» цинічно заявив, що Москва має намір захищати свої інтереси на Північному морському шляху, оскільки він проходить значною мірою через російські територіальні води. Мовляв, Росія також забезпечить безпеку Калінінграда всіма доступними засобами у разі будь-якої загрози.

«Згадки Путіна про ці невеликі арктичні острови та російські претензії на Північний морський шлях є частиною постійних зусиль Кремля щодо демонстрування сили РФ в усьому світі, одночасно посилюючи територіальні претензії за межами України», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, Путін пригрозив, що «Україна рано чи пізно втратить свої західні землі». Мовляв, РФ була «єдиним гарантом» її територіальної цілісності. Він зухвало заявив, що Київ «оголосив Москву ворогом». Нібито саме тому західні регіони «рано чи пізно» повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії.

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Водночас «фюрер» на тлі провалів його окупаційного війська на фронті знову вимагає капітуляції України і відмовляється від будь-яких територіальних поступок, які могли б бути частиною мирної пропозиції.

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