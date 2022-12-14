Путін показав свою безросудність, тому від нього можна чекати непередбачуваних ситуацій, - посол США у НАТО

Росія не змогла досягти своїх цілей після початку війни, але це може не зупинити Путіна

Росія лишається однією з головних загроз НАТО попри те, що у довгостроковій перспективі Альянс має намір стримувати Китай.

Про це заявила посол США у НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Голос Америки.

Вона зазначила, що російська агресія проти України показала, що сучасне керівництво Кремля діє ірраціонально.

Сміт зазначила, що Росія не змогла досягти своїх цілей після початку війни, але російський диктатор Володимир Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостями.

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"Він показав нам, що він є досить безрозсудний і непередбачуваний, і тому я вважаю, що ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Тому Сполучені Штати, та я думаю, що в НАТО, ми віримо, що ми не повинні робити поспішних висновків, що якось це не заслуговує на всю нашу увагу зараз", - сказала посол.

Сміт закликала уважно слідкувати за змінами в Росії найближчими роками, попри зростаючу загрозу у регіоні Тихого та Індійського океанів.

Вона додала, що допомога Україні вже стала більш злагодженою і координованою між партнерами, тому має всі шанси забезпечити ЗСУ всім необхідним для захисту України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО та голова МЗС Нідерландів обговорили посилення постачання зброї Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що

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