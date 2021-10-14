Путін поки не вирішив, чи балотуватиметься на наступний президентський термін в Росії

Путін поки не вирішив, чи балотуватиметься на наступний президентський термін в Росії

Конституція дозволяє йому балотуватися на наступний термін.

Президент Росії Володимир Путін відповів ухильно на питання про наступника. Мовляв, Конституція дозволяє йому балотуватися на наступний термін, але ніяких рішень з цього приводу поки не прийнято.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Що ви думаєте про вашого наступника, ви дійсно хочете бути президентом, поки вам не буде 84?", — запитали російського президента.

"Ні, я на такі питання краще не відповідати, це традиційна моя відповідь. До наступних виборів ще досить багато часу. Розмови на цю тему дестабілізують ситуацію. Ситуація повинна бути спокійною, стабільною, щоб всі органи влади, всі державні структури працювали впевнено, спокійно дивилися в майбутнє. Так, Конституція дозволяє мені це зробити, балотуватися на наступний термін, але ніяких рішень з цього приводу поки не ухвалено", — сказав Путін.

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