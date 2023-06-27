Путін поки що не звільнятиме Шойгу: в ISW назвали причину

Зокрема, аналітики звертають увагу, що президент РФ цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували йому свою відданість.

Президент Росії Володимир Путін поки що не звільнятиме міністра оборони Сергія Шойгу, щоб це не мало вигляд, начебто він виконує вимогу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 26 червня.

"Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина", – вказано в повідомленні.

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Аналітики припускають, що доказом цього може бути те, що 26 червня Шойгу начебто відвідав певний російський передовий командний пункт Західної групи військ в Україні. Це була його перша публічна поява міністра оборони після маршу Пригожина на Москву.

Зауважимо, раніше в Міноборони РФ інформували, що Західна група військ діє на лінії Куп'янськ-Сватове у Харківській і Луганській областях.

Так, під час своєї поїздки Шойгу мав зустріч із командувачем цієї групи військ Євгеном Нікіфоровим і дав йому завдання не допустити просування ЗСУ на фронті.

Водночас Шойгу не відвідував штаб російських військ у Ростові-на-Дону після захоплення міста найманцями "Вагнера" і не зв'язувався якимось іншим чином із російськими силами на півдні України після завершення заколоту Пригожина.

Російські "воєнкори" продовжували спекулювати на темі зміни військового командування РФ. Зокрема, вони вказують, що на посаду міністра оборони замість Шойгу може бути призначений губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Однак аналітики не вірять, що Путін швидко проведе такі ротації.

"Наразі незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу і Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це мало б вигляд поступки вимогам Пригожина. Раніше ISW вже повідомляв, що Путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували свою відданість Путіну", − резюмували аналітики.

Похід Пригожина на Москву

Пригожин разом із найманцями ПВК "Вагнер" влаштували одноденний бунт 24 червня, заявивши про "похід на Москву". Причиною цього власник компанії називав начебто обстріл тилових позицій "вагнерівців" у Ростові, в чому звинуватив регулярну російську армію.

Про завершення походу Пригожин оголосив того ж вечора, не дійшовши 200 км до Москви. Свої дії пояснив небажанням проливати російську кров.

За даними джерел у ЗМІ, в обмін на припинення бунту у Кремлі могли пообіцят Пригожину звільнити Шойгу та Герасимова. Однак речник президента РФ Дмитро Пєсков запевняв, що такі кадрові зміни не були предметом перемовин.

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