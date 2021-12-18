"Путін поки вагається": радник Байдена оцінив наміри РФ напасти на Україну

Салліван вважає, що у Кремлі не ухвалили остаточне рішення.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що російський президент Володимир Путін не ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters,

Салліван також сказав, що, за останньою оцінкою уряду США, президент Росії Володимир Путін не ухвалював остаточне рішення про вторгнення в Україну, хоч зосередив десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною.

"Поточна оцінка така, що він ще не прийняв рішення, тому жодних змін із минулого тижня щодо цього немає", - сказав Салліван.

Також він додав, що "аналіз, який представила розвідувальна спільнота, аби вказати на те, що російський уряд серйозно розглядає можливість нападу - добре обґрунтований".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. У проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

Згодом у Білому домі відреагували на пропозиції Росії про початок переговорів щодо європейської безпеки. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили договір та вимоги РФ та проводять консультації з партнерами Європи, без яких переговори з Росією неможливі.

Як у США відреагували на російський список вимог щодо майбутнього України | Новини світу

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