Путін покладає на Трампа великі сподівання: чого хоче господар Кремля — Портников

Для президента Росії єдиним способом конкурувати є послаблення свого ворога.

Російський президент Володимир Путін дуже сподівається, що американський лідер Дональд Трамп своїми хаотичними рішеннями в американській політиці і економіці зробить Сполучені Штати слабкими.

Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу NTA.

За його словами, Російська Федерація програє в економічному та соціальному розвитку Сполученим Штатам Америки і може порівнюватися лише за кількістю ядерних боєголовок. Тому, як вважає журналіст, для господаря Кремля єдиним способом конкурувати є послаблення свого ворога.

“Путіну як досвідченому, сильному, мстивому політикові потрібні слабкі Сполучені Штати... Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США пробив його зоряний час. Він сподівається, що Трамп послабить Америку, а йому не доведеться навіть бруднити рук”, - зауважив Портников.

Політичний оглядач зазначив, що Путін саме цим зараз і займається — штовхає Трампа до послаблення США.

“Він [Путін] хоче щоб Трамп навіть не усвідомлюючи цього діяв як агент російського впливу, перетворюючи США на геополітичного ліліпута. І він буде працювати в цьому напрямку”, - підсумував журналіст.

Нагадаємо, американський телеканал CNN повідомив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним раніше, ніж планувалося до цього. Такий сценарій в адміністрації США обговорюють "за зачиненими дверима".

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