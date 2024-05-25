Путін полетів з Білорусі, а літак, пов'язаний із Януковичем, поки що залишається у Гомелі - "Гаюн"

Російський диктатор Володимир Путін летить з Білорусі.

Про це інформує у соціальних мережах моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

О 00:21 із Національного аеропорту "Мінськ" вилетів Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96024. Слідом за ним вилетів і борт-двійник із речником російського диктатора Дмитро Пєсков (RA-96021). Спеціально для супроводу основного борту з аеродрому в Барановичах було піднято чотири винищувачі – від ВПС РБ та ВКС РФ.

Починаючи з 19:20 з Білорусі відлетіли ще чотири російських високопоставлених чиновників.

Літак, пов'язаний із позбавленим звання українського президента Віктором Януковичем, поки що залишається у Гомелі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЯНУКОВИЧ ПРИЛЕТІВ У БІЛОРУСЬ ДО ПУТІНА І ЛУКАШЕНКА?! Що відбувається?

Нагадаємо, що офіційний візит до Мінська став другим для Путіна після Китаю. Як і в Пекін, до Лукашенка диктатор привіз і нового міністра оборони країни Андрія Бєлоусова і голову московської дипломатії Сергія Лаврова. Приймання в Білорусі росіянам влаштували традиційно помпезний, утім, що насправді вони там обговорюватимуть, залишається загадкою.

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