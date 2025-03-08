Путін помилився у стратегії переговорів зі США: що пішло не так

Політолог Вадим Денисенко пояснив, чому Путін помилився у своїх розрахунках і як це вплине на подальший хід подій.

Кремль планував затягнути процес переговорів зі США до кінця 2025 року, але ситуація розвивається не за сценарієм Путіна.

Про це розповів політолог Вадим Денисенко в інтерв'ю для радіо NV.

За його словами, Росія спочатку хотіла зриву першого раунду переговорів з вини України, щоб потім перейти до літньої воєнної кампанії та відкласти наступний етап дипломатичних контактів до кінця 2025 року.

Проте Кремль не врахував кілька факторів:

Європа проявила несподівану рішучість у підтримці України;

Другий раунд переговорів таки відбудеться і це змінило розстановку сил;

Трамп прагне завершити переговорний процес вже навесні 2025 року, а не відкладати його на майбутнє.

Таким чином, Росія діє за інерцією та не має чіткої стратегії, коли події розвиваються не за планом.

Ще одним викликом для Кремля стала внутрішня ситуація. Близько 25% російських “ура-патріотів” – ключовий електорат Путіна – різко розкритикували угоду з Трампом щодо Арктики та енергетики. Влада РФ поки що не знає, як пояснити їм свої дії.

“Путін не вміє вести переговори інакше, ніж піднімаючи ставки”, – підсумував Денисенко.

Це ставить Кремль у складну ситуацію, коли подальша тактика стає непередбачуваною навіть для самої Росії.

Нагадаємо, за словами президента США Дональда Трампа, у Росії є "всі козирі", і попри її позицію, "можливо, легше буде мати справу з Москвою", ніж з Києвом.

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