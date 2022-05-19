"Путін помиляється, що може бомбити і диктувати мир" - канцлер Шольц

"Путін помиляється, що може бомбити і диктувати мир" - канцлер Шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що російський президент-диктатор Володимир Путін не зможе диктувати умови миру.

Крім того, він пообіцяв подальшу допомогу Україні. Шольц наголосив: важливо посилити військову допомогу. Адже Путін буде готовий серйозно вести переговори після розуміння, що не може зламати обороноздатність України.

Про це канцлер Німеччини заявив у спеціальному виступі у Бундестазі, пише Bild.

"Путін, як і раніше, вважає, що може бомбити і диктувати мир. Але він помиляється. Так само, як він помилявся щодо рішучості українців та єдності наших союзів. Тому що українці цього не приймають. Ми також", - сказав Шольц.

За його словами, федеральний уряд надає Україні військову підтримку, "обдуману, виважену та ретельно скоординовану на міжнародному рівні".

" У всіх нас одна спільна мета: Росія не повинна виграти цю війну. Україна має вижити. Допомога країні, яка зазнала жорстокого нападу, аби вона змогла захистити себе, не є ескалацією", - сказав Олаф Шольц.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналени Бербок заявила, що Росія знищила усі платформи для контакту з нею. За її словами, останнім майданчиком для переговорів з Кремлем був формат ОБСЄ. Однак і його Москва позбулася.

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