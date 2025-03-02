Путін попре далі: Макрон назвав країни, які намагатиметься захопити диктатор

Будь-яке ослаблення відносин між Вашингтоном та Києвом тільки підсилює загрози з боку Росії та Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із різкою заявою щодо підтримки України з боку США. Відмова Америки від надання підтримки Києву може мати серйозні наслідки для світової безпеки.

Про це він заявив виданню La Tribune Dimanche.

Макрон також висловив серйозне занепокоєння з приводу агресії Росії на європейських кордонах. Він попередив, що без належної реакції міжнародної спільноти Кремль може продовжити експансію, зокрема, до Молдови та Румунії.

"Путін обов'язково піде на Молдову і, можливо, далі на Румунію, якщо його не зупинити", — сказав він.

Макрон говорить, що якби Вашингтон погодився підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України, то здатність США до геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю та інших зникла б того ж дня.

Макрон також наголосив на тому, що відокремлення України від міжнародної спільноти не є в інтересах США.

"Ми всі прагнемо миру, але справедливий та тривалий мир неможливий без участі України", — додав він.

Нагадаємо, 6 березня, відбудеться позачергове засідання Європейської ради, на якому представники країн-членів повинні розглянути найважливіше питання створення європейської оборонної архітектури, яке часто відкладається.

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