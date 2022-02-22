Путін попросив дозволити йому застосовувати армію за кордоном

Путін попросив дозволити йому застосовувати армію за кордоном

Він посилається на договір між Росією та "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін попросив дозволити йому застосовувати російську армію за кордоном - на території "ДНР" і "ЛНР".

Про це під час засідання Ради Федерації у вівторок, 22 лютого, повідомив представник Міноборони РФ Микола Панков.

Він посилався на договір між Росією та "ЛДНР", як і запропонував Путін.

Нагадаємо, що Рада Федерації ратифікувала договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з так званими терористичними "ЛНР" та "ДНР". Цинічне рішення ухвалили одноголосно.

Президент країни-агресорки Володимир Путін ввечері 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях України - "ЛНР" та "ДНР".

Документи, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.

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