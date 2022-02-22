Путін попросив дозволити йому застосовувати армію за кордоном

Він посилається на договір між Росією та "ЛДНР"
Президент Росії Володимир Путін попросив дозволити йому застосовувати російську армію за кордоном - на території "ДНР" і "ЛНР".
Про це під час засідання Ради Федерації у вівторок, 22 лютого, повідомив представник Міноборони РФ Микола Панков.
Він посилався на договір між Росією та "ЛДНР", як і запропонував Путін.
Нагадаємо, що Рада Федерації ратифікувала договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з так званими терористичними "ЛНР" та "ДНР". Цинічне рішення ухвалили одноголосно.
Президент країни-агресорки Володимир Путін ввечері 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях України - "ЛНР" та "ДНР".
Документи, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.
Читайте також: