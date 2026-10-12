"Путін попросить більше, ніж дизель": експерт розповів про справжню ціну "перемирʼя" Трампа

Трамп і Путін / © Getty Images

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Заявлене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією може виявитися вигідним Москві лише за умови, що вона зможе суттєво збільшити експорт дизельного пального протягом найближчих двох-трьох місяців. Однак українські удари по російських нафтопереробних заводах фізично обмежують можливості Росії наростити виробництво та постачання пального.

Про це заявив політичний експерт Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

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Що передбачає домовленість Трампа і Путіна

9 жовтня Дональд Трамп повідомив про домовленість із Володимиром Путіним щодо тимчасового послаблення санкцій на російський дизель. За словами американського президента, Росія має негайно поставити на ринки США та інших країн понад 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — мільйон тонн і більше.

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Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє продаж, постачання та імпорт російського дизельного пального до 7 квітня 2027 року.

Денисенко вважає, що практичний сенс цього рішення залежатиме від здатності Росії виконати заявлені обсяги поставок.

«Вся ця історія з дозволом на закупівлю російського дизеля матиме хоч якийсь сенс тільки в одному випадку: якщо буде досягнуто енергетичне перемир’я і Росія протягом наступних двох-трьох місяців зможе експортувати достатню кількість дизеля», — пише експерт.

За його оцінкою, через українські удари по НПЗ Росія наразі не має достатніх фізичних можливостей забезпечити обсяги постачання, необхідні для зниження цін на пальне. Тому переговори, на його думку, триватимуть, а їхній результат поки що залишається невизначеним.

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Чому Трамп звинувачує Україну в зростанні цін на пальне

Дональд Трамп неодноразово пов’язував зростання цін на дизель із українськими ударами по російських нафтопереробних заводах і закликав Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

Денисенко вважає, що звинувачення на адресу України стало для Білого дому зручним політичним аргументом напередодні проміжних виборів у США.

«Ми вже всі зрозуміли, що Трамп ніколи не визнає помилок. А тому, як тільки він почав звинувачувати Україну в тому, що через нас ростуть ціни на дизель, питання чергової сварки з Україною стало лише питанням часу», — зазначає експерт.

Денисенко зауважує, що цього разу загострення у відносинах Вашингтона та Києва розвивається інакше, ніж раніше: Трамп не віддав негайного розпорядження припинити передавання Україні розвідувальних даних.

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«І, схоже, він не може це зробити з огляду на суспільні настрої в США», — додає політолог.

Чому найближчі тижні можуть бути критичними для України

За оцінкою Денисенка, приблизно за три тижні до виборів у США політичні обставини можуть ускладнити для Трампа рішення про припинення передавання Україні розвідданих або іншої допомоги.

«Наш головний союзник — саме американські ЗМІ, і вони є головним запобіжником від тих чи інших дій Трампа», — каже експерт.

На його думку, Україні важливо не стати заручницею внутрішньополітичного протистояння у США — між демократами та республіканцями, а також між прихильниками руху MAGA й представниками традиційного республіканського істеблішменту.

Денисенко вважає, що цей період потрібно використати для посилення політичної ціни можливого рішення про припинення допомоги Україні.

«І цей час потрібно використати для того, щоб зупинка розвідданих та іншої допомоги стала токсичною для Білого дому і республіканської партії», — наголошує він.

Чи може Європа компенсувати можливий тиск США

Денисенко прогнозує, що європейські партнери й надалі підтримуватимуть Україну та намагатимуться координувати свої дії.

«Ми вже чітко розуміємо, що європейці зроблять все від себе залежне, щоб підтримати Україну, і тут ми будемо мати єдиний фронт», — зазначає експерт.

Європейська підтримка може набути особливого значення, якщо відносини Києва та Вашингтона знову загостряться. За повідомленнями Financial Times, союзники України заявляють про готовність посилити тиск на Москву на тлі суперечливої заяви Трампа про «енергетичне перемир’я».

Які сценарії розвитку подій розглядає експерт

Денисенко окреслює два основні сценарії.

Перший — війна триває без суттєвих змін. Росія продовжує завдавати ударів по українському тилу та водночас влаштовує провокації в Європі.

Другий — Трампу вдається домовитися про енергетичне перемир’я. Однак навіть у такому разі Росія, за оцінкою експерта, може продовжити блокувати Чорне море, атакувати український тил і посилювати ескалацію в Європейському Союзі.

Денисенко припускає, що в обмін на енергетичне перемир’я Москва вимагатиме від Вашингтона додаткових поступок.

«Проте за енергетичне перемир’я Путін має попросити щось більше, ніж дизель. Що саме — дізнаємося в найближчі дні», — резюмує експерт.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Трамп поставив Володимиру Зеленському умову щодо припинення ударів по російських нафтопереробних заводах — саме це, за даними ЗМІ, стало однією з причин загострення між Вашингтоном і Києвом.

Пізніше американський президент закликав Україну «замінити» Зеленського після критики паливної угоди з Росією. Ця заява викликала різку реакцію в Києві та серед європейських партнерів.

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