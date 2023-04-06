Путін посилається на концепцію "тероризму", щоб виправдати репресії на окупованих територіях - ISW

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з РНБО 5 квітня назвав зусилля Росії з консолідації контролю над окупованими територіями України питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.

Він закликав до продовження економічної, правової та соціальної інтеграції тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України до складу Російської Федерації та наголосив на важливості зусиль Росії щодо «відновлення» окупованих територій у сприянні процесу інтеграції.

Про це пише ISW.

Російський диктатор також звинуватив Україну в погрозах цивільному населенню на окупованих територіях і підкреслив нещодавні «терористичні атаки» на окупаційних чиновників і правоохоронні органи, маючи на увазі атаки українських партизанів на окупаційні органи.

Путін наголосив на необхідності активізації правоохоронних операцій для захисту від таких атак і закликав до активізації участі місцевих громадян України в правоохоронних процесах, явно заохочуючи колабораціоністів та інформаторів на окупованих територіях.

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Зокрема, Путін посилався на концепцію «тероризму» та загроз внутрішній безпеці Росії, щоб виправдати внутрішні репресії, і, ймовірно, створює умови для подальших репресій і розгону правоохоронних органів на окупованих територіях, використовуючи подібні підстави.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін вчергове повторив маячню, що Вашингтон "винен" у війні РФ проти України.

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