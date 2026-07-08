Путін поскаржився на "нервову обстановку" в Росії та визнав дефіцит пального: подробиці

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У російського диктатора Володимира Путіна підгорають терміни через колапс із пальним в анексованому Криму. На нараді з урядом очільник Кремля зажадав негайно знайти рішення для підтримки півострова та південних регіонів РФ, де ціни на бензин стрімко повзуть угору, а сама логістика опинилася під ударом.

Про чергові скарги та вказівки диктатора повідомили російські пропагандистські ресурси.

Путін визнав дефіцит пального — що заявив

Російська верхівка змушена була публічно визнати, що ситуація виходить з-під контролю. Зокрема, урядовець Олександр Новак підтвердив: ціни на пальне в Криму суттєво завищені. Сам Путін закликав чиновників не зволікати.

Реклама

«Рішення про підтримку Криму та півдня Росії паливом мають бути ухвалені зараз, а не пізніше», — підкреслив Володимир Путін.

Щоб хоч якось перекрити дефіцит, диктатор наказав терміново дати грошей на закупівлю пального. Ба більше, у Кремлі вже готові довірити виробництво бензину дрібному бізнесу, вимагаючи від нього «швидше розгорнути можливості».

Усі масштабні проблеми з постачанням Путін традиційно спробував списати на підступи України, яка нібито «намагається створити нервову обстановку» та зірвати росіянам сезон відпусток.

Водночас диктатор РФ видав чергову цинічну заяву про те, що труднощі є тимчасовими, а енергосистема РФ — «одна з найміцніших у світі», попри реальний паливний голод на окупованих територіях.

Реклама

Паливна криза в Криму — останні новини

Нагадаємо, економічна ситуація в Росії невпинно продовжує погіршуватися через українські атаки, зокрема по НПЗ, та міжнародні санкції. Водночас кремлівські пропагандисти не приховують паніки — Маргарита Симоньян істерично закликала громадян «терпіти» та не драматизувати через дефіцит бензину.

За словами керівника Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайла Гончара, попри заяви Кремля про налагодження постачання пального до окупованого Криму, Росія досі не використовує Кримський міст для масштабного перевезення паливних ешелонів.

До слова, система NASA FIRMS зафіксувала пожежі в кількох районах тимчасово окупованого Криму — на підстанціях «Саки» та «Западно-Крымская», поблизу залізничної станції та позиції С-400.

Новини партнерів