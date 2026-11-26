Путін скаржився, що Україна не слухається Трампа / © Associated Press

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Російський диктатор Путін поскаржився, що Україна «не слухається» президента США Дональда Трампа.

Про це диктатор сказав на зустрічі керівниками російських нафтових компаній у Кремлі, коментуючи українські удари по НПЗ в Росії.

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«Ми бачимо, що „київський режим“ (саме так диктатор цинічно називає легітимну на відміну від нього самого владу України — Ред.) не припиняє атак на наші переробні потужності, до речі, незважаючи на заклик і пряме прохання президента США утриматися від таких атак. Але „київська влада“ не слухає таких порад», — поскаржився Путін.

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Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада Сили оборони України знову атакували два великі нафтопереробні заводи в російському тилу: Сизранський і Куйбишевський, які належать «Роснафті».

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