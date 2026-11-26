- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін поскаржився, що Україна не слухається Трампа: на що жаліється
Диктатор Путін влаштував істерику через нові українські удари по російських НПЗ.
Російський диктатор Путін поскаржився, що Україна «не слухається» президента США Дональда Трампа.
Про це диктатор сказав на зустрічі керівниками російських нафтових компаній у Кремлі, коментуючи українські удари по НПЗ в Росії.
«Ми бачимо, що „київський режим“ (саме так диктатор цинічно називає легітимну на відміну від нього самого владу України — Ред.) не припиняє атак на наші переробні потужності, до речі, незважаючи на заклик і пряме прохання президента США утриматися від таких атак. Але „київська влада“ не слухає таких порад», — поскаржився Путін.
Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада Сили оборони України знову атакували два великі нафтопереробні заводи в російському тилу: Сизранський і Куйбишевський, які належать «Роснафті».