"Путін послав Трампа": політолог про загадкову розмову Вашингтона і Москви

Трамп поговорив з Путіним / © ТСН.ua

Реклама

Мотиви президента США Дональда Трампа вкотре поговорити з російським очільником Володимиром Путіним наразі незрозумілі. Проте на цьому тлі Україна стикається з низкою проблем.

Про це йдеться у дописі Вадима Денисенка, керівника аналітичного центру «Ділова столиця».

«Путін послав Трампа. Причина, з якої Трамп вирішив говорити з Путіним, та ще й призупиняти постачання зброї, залишається загадкою. Поки логічного пояснення я не бачу. Точніше, логіку можна шукати лише в переговорах США — Європа, де Путін потрібен Трампу як „пугало“, щоб європейці швидше й легше погодилися на всі побажання Трампа. Але останній саміт НАТО показав, що європейці і так готові до всього. Тому поки логіки я не бачу», — написав Денисенко.

Реклама

Водночас він навів перелік негативних факторів, з якими Україна стикається на тлі такого спілкування президентів США та РФ. Зокрема, те, що українська держава є частиною переговорного процесу між Сполученими Штатами та країнами Євросоюзу, робить її залежною від «парадигми Трампа».

«Наша ще більша проблема полягає в тому, що ми є частиною переговорного процесу США — ЄС. І наші найближчі союзники, з одного боку, готові йти в рамках заданої Трампом парадигми „погоджуватися і лестити“. З іншого, вони думають, як вирішити свої проблеми (безпека та мита), виходячи з попереднього пункту», — вважає Денисенко.

На його думку, перед Україною постало надскладне завдання втриматися в периметрі цих перемовин.

«І тут у нас просто немає іншого шляху, ніж балансувати між США та ЄС (усі інші важелі впливу, і передусім КНР, ми втратили)», — додав він.

Реклама

Чи дотягне Путін до осені: сценарії розвитку подій для України

На думку експерта, російський диктатор тягне час, і до того ж намагається не посваритися з Трампом. Мета Путіна зараз — «дотягти до осені і протиснути фронт». Проте чи вдасться це очільникові Кремля?

«Я вважаю, що продавити фронт — нереально. Але він живе цим, і вся його стратегія спілкування з Трампом спрямована саме на це», — зазначив експерт.

Щодо Трампа, то, на думку есперта, найближчим часом жодних рішучих дій від нього світ не побачить.

«Я залишаюся при думці, що до осені (жовтня–листопада) нічого. Ну а наше головне завдання зараз — добитися дозволу на продаж нам зброї. Це, я вважаю, абсолютно реалістично. І на це має тратитися 90% зусиль дипломатії», — додав експерт.

Реклама

Тим часом Україна знову опинилася без американської зброї. Президент США Трамп вдруге заблокував постачання.

Нагадаємо, вперше це сталося в березні після скандалу в Овальному кабінеті під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Читайте також: