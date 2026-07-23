Путін поставив нові умови для завершення війни: що тепер вимагає Кремль

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» Росії Володимир Путін на тлі провалів його окупаційного війська на фронті знову вимагає капітуляції України і відмовляється від будь-яких територіальних поступок, які могли б бути частиною мирної пропозиції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль продовжує повторювати про відданість Росії своїм максималістським воєнним цілям повної капітуляції України, поки російські війська не досягають значних оперативних здобутків», — йдеться у звіті.

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Мирні переговори — вимоги Кремля

Аналітики згадують заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, що промова Путіна від червня 2024-го про максималістські воєнні цілі РФ, в яких зокрема йдеться повне виведення ЗСУ з контрольованих Україною територій у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також відмову від прагнень до вступу до НАТО до будь-яких мирних переговорів, досі є основою умов Москви для припинення розпочатої 0війни.

Водночас Bloomberg з посиланням на трьох близьких до Кремля осіб повідомило, що Росія не бажає повертати жодні окуповані території у межах будь-якої мирної пропозиції. Ба більше — Путін прагне військового захоплення решти Донеччини і створення «буферної зони» вздовж прикордонних районів Сумської та Харківської областей.

Видання наголошує, що Москва повернеться до мирних переговорів лише після захоплення всієї Донецької області. За даними співрозмовників Bloomberg, Міноборони РФ запевнило диктатора, що цю мету їм нібито вдасться досягти до кінця 2026-го.

«Однак російські війська вкрай навряд чи досягнуть цієї мети до кінця цього року, темпи їхнього просування сповільнилися настільки, що ISW не готова оцінити, чи можуть загарбники захопити всю Донецьку область у будь-який час», — йдеться у звіті.

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В ISW зауважують, що Кремль відхиляє будь-які територіальні поступки як частину мирної угоди і підтверджує максималістські вимоги, які Путін висунув 2024-го — в той час, коли росіяни досягали значних успіхів на полі бою.

Територіальні «здобутки» РФ

Аналітики також звернули увагу, що Міноборони РФ поширює завищені дані про свої нібито «успіхи» на фронті. Зокрема, російське оборонне відомство підхопило заяви одного з пропагандистських Telegram-каналів про те, що окупанти буцімто захопили 2226 кв км української території за перші шість місяців цього року.

Водночас американські фахівці наголошують, що реальна картина зовсім інша. За їхніми оцінками, від початку 2026-го загарбники змогли захопити лише близько 81,1 кв км території. Значною мірою це стало наслідком успішного контрнаступу ЗСУ навесні та влітку 2026 року. Ще приблизно 626,85 кв км окупанти лише частково зайняли або проникли на ці території, однак повного контролю над ними не мають.

«Російські війська не контролюють територію, на яку вони лише проникли. Чиновники Росії далі перебільшують успіхи свого окупаційного війська на полі бою, щоб створити хибну реальність, яка, схоже, формує розуміння Путіним ситуації та заохочує його наполегливо відмовлятися від компромісів щодо своїх вимог», — наголошують в ISW.

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Саміт на Алясці і його наслідки

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зжухвало заявив, що «американські колеги» ще не відхилили їхні «пропозиції», з якими Москва нібито погодилася в Анкориджі. З його слів, президент США Дональд Трамп і диктоатор РФ Володимир Путін досягли невизначених домовленостей під час саміту на Алясці у серпні 2025-го.

«Лавров, схоже, почав усвідомлювати той факт, що США та РФ не підписали жодних офіційних або юридично обов’язкових угод в Анкориджі, але наполягає на твердженнях Кремля, що домовленості нібито були досягнуті», — йдеться у звіті.

Водночас американський державний секретар Марко Рубіо нещодавно підтвердив, що Москва і Вашингтон не досягли жодної домовленості щодо припинення війни Росії в Україні під час саміту на Алясці.

Втім, Лавров, ваажють американські фахівці, намагається встановити умови, щоб переконати Сполучені Штати офіційно взяти на себе зобов’язання щодо їхніх пропозицій на Алясці до або під час його зустрічі з Рубіо 23 липня.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про сигнали від оточення диктатора Путіна щодо готовності до закінчення війни. З його слів, українські далекобійні удари по військових об’єктах у тилу РФ створюють «дуже токсичну атмосферу навколо Путіна». Глава держави також зазначив, що наслідки рішень Кремля дедалі відчутніше позначаються не лише на найближчому оточенні Путіна, а й на пересічних громадянах Росії.

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