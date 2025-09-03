"Путін постійно бреше": Зеленський пояснив, чому не можна здавати території

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не довіряє кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Це означає, що немає єдиного чи розумного підходу у вигляді обміну територіями.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Данії під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен.

За його словами, довіри Путіну немає, тому що він вже раніше окуповував Україну та не дотримувався обіцянок. Потрібно розуміти всі аспекти повномасштабної війни.

«Якщо хтось підтримує цю божевільну ідею (вихід ЗСУ з Донбасу — ред.), хто може дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії. Він дуже багато разів брехав, тож ми не можемо довіряти, ми не можемо віддавати йому територію в будь-якому випадку», — запевняє український лідер.

Це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там багато втратив військовослужбовців, понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках.

«Протягом 4 років він не спромігся окупувати навіть 30 відсотків одної області Донбасу», — наголосив Зеленський.

Очевидно, якщо він піде далі, потрібні будуть роки. І питання тут не тільки в часі.

«Тут питання в тому, що він має покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки», — завершив головнокомандувач.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Путін розраховує використати зиму як зброю проти цивільного населення.

«Путін сподівається, що зима вб’є наших людей там, куди не зможуть дістатися його війська», — наголосив Зеленський.

Ми бачимо, що кількість атак по Україні з боку Росії зростає. З огляду на цей факт, наша держава гостро потребує посилення протиповітряної оборони.