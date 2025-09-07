"Путін посилює терор": Сибіга різко відреагував на атаку по Україні

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відреагував на найбільшу атаку Росії, під час якої проти України було випущено рекордну кількість безпілотників та ракет.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що удари відбулися саме в той момент, коли президент США Дональд Трамп намагається просунути дипломатичні зусилля для зупинення війни.

«Найбільший цинізм полягає в тому, що ці жорстокі напади відбуваються саме тоді, коли президент Трамп докладає всіх зусиль для досягнення миру. Але замість того, щоб відповісти взаємністю на ці зусилля та погодитися на зустріч лідерів, Путін відкидає дипломатію та посилює терор», — написав міністр.

Він вважає, що лише посилення санкцій, ізоляція Москви та посилення України може зупинити нові удари Росії.

«Російська військова машина працює на доходах від нафти та газу. Ми закликаємо наших союзників позбавити її фінансування, щоб припинити війну. „Антирекорди“ російського терору вимагають рішучої відповіді», — додав Сибіга.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня росіяни завдали комбінованого удару по території України — атакували 818 дронами та ракетами наземного базування.

Усе, що відомо про атаку по Україні детально читайте у новині.