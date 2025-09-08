Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

В ніч на неділю, 7 вересня, Росія завдала найпотужніших повітряних ударів по Україні, застосувавши сотні безпілотників і ракет.

Про це йдеться у статті Die Welt журналіста Тобіаса Бланкена.

Автор зазначає, що очільник Кремля дедалі більше ескалує ситуацію — словами протягом тижня та зброєю на вихідних. Так, відповідаючи на гіпотетичну дискусію про можливе відправлення західних військ в Україну після перемир’я, Путін заявив, що Росія «особливо зараз, під час бойових дій», вважає їх «законною ціллю».

Реклама

Ще більш зневажливо, зауважує Бланкен, диктатор відкинув ідею зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що для цього існує лише одне місце — «столиця Російської Федерації, місто-герой Москва».

За даними Повітряних сил України, у ніч на 7 вересня ворог атакував майже всі регіони країни, застосувавши 805 бойових дронів. Українським силам вдалося збити 751, однак частина досягла цілей. Журналіст наголошує, що така масованість перевершила можливості української ППО та мала фатальні наслідки. Символом атаки стала пожежа у будівлі Кабінету міністрів у Києві, яку Кремль розглядав як демонстрацію сили.

Бланкен припускає, що Путін загострює ситуацію просто тому, що може. Він побачив, що Захід реагує невизначено, а «коаліція охочих» із 26 союзників України демонструє свою силу здебільшого на папері, а не на полі бою.

У статті також згадується, що диктатору достатньо «зробити гарну міну» на помпезних самітах Дональда Трампа, залишаючи після себе красиві фото, але без реальних кроків до миру.

Реклама

Водночас президент США Дональд Трамп у вихідні виступив у войовничому ключі. У соцмережах він заявив, що незабаром стане зрозуміло, чому Міністерство оборони тепер називається «Міністерством війни». Як виявилося, мова йшла не про Москву, а про внутрішні проблеми у Чикаго.

На думку журналіста, такі заяви лише потішили Путіна, адже вони демонструють слабкість Заходу, який зайнятий внутрішніми конфліктами, а не протидією зовнішньому ворогу.

Водночас Бланкен звертає увагу, що саме канцлер Німеччини Фрідріх Мерц минулого тижня назвав диктатора «можливо найтяжчим військовим злочинцем нашого часу». За його словами, не може бути жодної поступливості, коли йдеться про такого злочинця. Водночас журналіст вважає, що одних слів недостатньо, і Мерцу час переходити до рішучих дій.

Раніше повідомлялося, що Росія посилює атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.

Реклама

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський заявив, що зустріч Дональда Трампа з Путіним на Алясці дала Кремлю те, чого він прагнув.