Путін потрапив у незручне становище на зустрічі з послами: відео ганьби

Президент Росії Володимир Путін опинився у незручному становищі 5 квітня на церемонії вручення вірчих грамот послами іноземних держав, що прибули до РФ.

Відповідний момент був зафіксований на відео та викладений у Мережі.

Так, очільник Кремля виступив на цій церемонії з об'ємною промовою щодо зовнішньополітичної проблематики.

"… і в цьому сенсі бажаю вам усіляких успіхів. Дякую вам за увагу", – сказав Путін в кінці промови, після чого у величезній залі запала незручна тиша.

Жоден з присутніх не аплодував президенту РФ і не промовив жодного слова після його виступу. Тож Путіну довелося якось викручуватися з цього незручного становища.

"Все. На цьому, на жаль, церемонія в нас закінчується, тому що санітарні обмеження досі діють. Нам не вдасться поговорити з вами особисто, але в ході вашої роботи, переконаний, така можливість ще неодноразово надасться. Всього вам самого доброго. Дякую. All the best", – сказав господар Кремля.

На відео видно, що й після цього іноземні дипломати не аплодували, а Путін був дуже цим спантеличений.

Нагадаємо, напередодні російські засоби масової пропаганди анонсували, що Путін 5 квітня скличе Радбез РФ щодо територій України, прийме вірчі грамоти у 17 новоприбулих послів та зустрінеться з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

