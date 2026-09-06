"Путін повернув війну до Росії": єврокомісар спрогнозував "дзеркальну" відповідь України

Удар РФ по будівлі СБУ / © Українська правда

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Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відреагував на російський удар по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін власними діями фактично повернув війну на територію Росії.

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"Путін повернув війну до Росії: він ескалює, а потім українці відповідають дзеркальними заходами", — написав Кубілюс у соцмережі X.

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Єврокомісар нагадав про українські удари по російських нафтопереробних заводах та проблеми з міжнародним авіасполученням РФ.

За його словами, після атаки Росії на будівлю СБУ російські спецслужби тепер також можуть очікувати на відповідь.

Кубілюс заявив, що тепер російські КДБ та ГРУ "чекатимуть, коли український дрон залетить до їхніх офісів". У цьому випадку він вжив назви спецслужб узагальнено, говорячи про російські розвідувальні структури.

Заява пролунала після російського удару по центру Києва 4 вересня, внаслідок якого було пошкоджено будівлю СБУ.

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Росія атакувала СБУ в Києві — що відомо

Нагадаємо, в Києві вдень 4 вересня у Шевченківському районі впали уламки дрона. Через це виникла пожежа на даху нежитлової будівлі.

Згодом стало відомо про влучання російського безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві, яка розташована навпроти Софійського собору.

Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нової операції у відповідь на удари РФ.

Детальніше про атаку РФ по Києву дізнавайтеся у матеріалі далі.

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