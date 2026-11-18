Зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна / © Associated Press

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Попри деякі дрібні принизливі деталі зі сторони КНР, міні-саміт Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна вже виглядає як перемога Кремля.

Таку думку висловив британський журналіст Стів Розенберг у своїй статті на ВВС.

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Автор зауважує, що для Путіна це особливо важливий момент. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року західні лідери намагалися ізолювати російського президента та обмежити міжнародні контакти Москви. Тепер же він має можливість вести переговори із керівниками двох найпотужніших держав світу. Це дозволяє йому вихвалятися тим, що тиск Заходу на Росію зазнав невдачі.

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«Одна коротка зустріч навряд чи змінить світ. Але ключовим є зовнішній вигляд. Фотографія. Фотозйомка. Три лідери, три великі держави обговорюють важливі питання. У певному сенсі Володимир Путін використає цю зустріч, щоб надіслати святкову листівку решті світу. Замість „Шкода, що тебе тут немає“ він підпише її: „Дивись: я тут“», — зазначає автор статті.

Він зауважує, що серед європейських лідерів, і особливо в Україні, існує занепокоєння, що тристороння зустріч може призвести до чогось більшого, ніж просто гарної картини, хоча й не в найкращому сенсі для Києва.

«Саміт може дати Володимиру Путіну велику сцену та яскраву увагу. Але це не обов’язково наближає його до перемоги у війні», — підсумував Стів Розенберг.

Нагадаємо, Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час саміту АТЕС у Китаї. Крім того, він виглядав розгубленим, помітно нервував і мав припухлість на щоці.

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Своєю чергою, дипломат Валерій Чалий пояснив, чому організатори вдалися до такого рішення і який сигнал цим подали Кремлю.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї.

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