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Путін повідомив, на яких умовах він завершить війну проти України
Диктатор назвав свої традиційні умови для завершення війни, а також звинуватив Україну у зриві переговорів.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що для припинення війни в Україні потрібно усунути її першопричини.
Заяву диктатора цитують пропандистські ЗМІ.
Під цим формулюванням криються традиційні забаганки РФ щодо України. Серед них не тільки нейтральний статус України, відмова від вступу в НАТО, а й традиційні «демілітаризація» та «денацифікація».
Окрім того, диктатор традиційно заявив про те, що, буцімто, саме Україна зриває всі перемир’я, а не РФ.
«Москва може подумати і обговорити про встановлення ще якихось перемир’їв», — додав він.
Раніше повідомлялося, що Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані 2022 року.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир’я в Україні та на мирні переговори.