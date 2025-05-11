Путін повідомив, на яких умовах він завершить війну проти України

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що для припинення війни в Україні потрібно усунути її першопричини.

Заяву диктатора цитують пропандистські ЗМІ.

Під цим формулюванням криються традиційні забаганки РФ щодо України. Серед них не тільки нейтральний статус України, відмова від вступу в НАТО, а й традиційні «демілітаризація» та «денацифікація».

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Окрім того, диктатор традиційно заявив про те, що, буцімто, саме Україна зриває всі перемир’я, а не РФ.

«Москва може подумати і обговорити про встановлення ще якихось перемир’їв», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані 2022 року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не погодиться на тривале перемир’я в Україні та на мирні переговори.

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