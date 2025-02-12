"Путін повторює одну й ту саму методичку": Зеленський про ультиматими диктатора

У нас немає іншого виходу, крім захисту.

На нашу територію прийшли окупанти, тож Україна змушена захищатися. Було кілька підходів з ультиматумами росіян.

Про це сказав Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

"Я ніколи не давав добро на жодні ультиматуми. Цього не сталося б ніколи. А Путіну дужу подобається ця історія - про Туреччину і ці зустрічі тощо", – зазначив він.

Але перед вторгненням скільки разів він казав одне й те сам? "Ми готові говорити на основі "Мінська", "ми завжди були готові до миру", ми готові погодити, але є "Мінськ", "Україна не готова". Те саме зараз з Турецькою програмою.

"Він розмовляє як штучний інтелект 80-х років, старого зразку. Одну й ту саму методичку повторює", – завершив Зеленський.

Раніше Зеленський сказав, що РФ планує збільшити свою армію 2025 року на 12-15 дивізій, що складає близько 150 тисяч додаткових військових. Так, агресора може напасти на НАТО, розпочавши з Польщі чи Литви.

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