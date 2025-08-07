Путін повторив свій трюк: політолог про переговори США та РФ

Зустріч Путіна і Трампа / © ТСН.ua

Російський диктатор Путін уже вдруге за останній час піймав американського президента Трампа «на гачок», затягуючи час і імітуючи переговори.

Таку думку висловив український політолог Володимир Фесенко в інтер’ю «УНІАН».

Він порівняв, що схожа історія була із Стамбульськими переговорами у травні, які так ні до чого і не призвели. Зокрема Фесенко нагадав, як у травні європейські лідери виставили Путіну ультиматум: або негайне припинення вогню, або нові санкції. Тоді російський диктатор і запропонував переговори в Стамбулі.

«На жаль, Трамп на це погодився, і тоді питання санкцій проти Росії відклали на невизначений час. Почалися переговори, але результату щодо припинення війни — немає. Зараз — схожа ситуація. Путін може повторити цей „трюк“: запропонувати переговори на вищому рівні. Але їх мета — затягувати час», — зазначив Фесенко.

Також він звернув увагу на роль Пекіна. Експерт вважає, що ні Китай, ні американці не хочуть нової торгівельної війни. На його думку, Китай може вплинути на Росію і переконати Москву припинити війну. Водночас Путін може спробувати домовитись із Сі Цзіньпіном і виступити разом проти Трампа.

«Усе це робить ситуацію ще більш конфліктною. Тому, думаю, найближчим часом відбуватиметься гостра тактична боротьба навколо того, коли може відбутися зустріч на найвищому рівні, де може відбутися ця зустріч, і третє — порядок денний», — сказав Фесенко і припустив, що зрештою зустріч взагалі може так і не відбутися.

Нагадаємо, що Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним вже наступного тижня.

За інформацією NYP, Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за однієї умови — він вимагає від Путіна прямих переговорів із Зеленським.

Натомість у Москві виступають проти участі Зеленського в переговорах із Трампом.