Путін повихвалявся ядерними ракетами "Буревісник" і "Посейдон": що заявив

Володимир Путін / © Getty Images

Реклама

Російський лідер Володимир Путін вкотре повихвалявся новими розробками озброєння, зокрема ракетами з ядерною установкою, натякнувши на їхню демонстрацію НАТО.

Про це Путін заявив на церемонії нагородження розробників ракет «Буревісник» і «Посейдон», передають російські ЗМІ.

Очільник Кремля заявив, що в ракетах «Посейдон» і «Буревісник» використовуються «лише вітчизняні матеріали». За його словами, на базі ядерної установки, як у «Буревісника», вже розробляються нові покоління озброєнь. Він цинічно додав, що ці технології нібито «допоможуть побудувати станцію на Місяці». Російський диктатор також розповів про інцидент під час випробувань. За його словами, в зоні проведення випробувань «Буревісника» 21 жовтня перебував розвідувальний корабель НАТО, а Росія нібито не заважала його роботі.

Реклама

«Нехай подивляться», — сказав Путін.

Крім того, він повідомив, що РФ розпочала серійне виробництво ракетного комплексу «Орешнік». Наприкінці свого виступу Путін традиційно спробував заперечити агресивні наміри Москви.

«Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал», — сказав він, натякнувши, що РФ нікому не загрожує.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін також зробив заяву про нову ядерну ракету «Буревісник», назвавши її досягненням російської науки.

Реклама

Російська Федерація продовжує лякати світ своїми можливостями застосування ядерної зброї. У суботу, 1 листопада, за участі міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова було спущено на воду новітній атомний підводний човен «Хабаровськ», який буде носієм ядерних торпед «Посейдон».