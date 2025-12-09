Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін активно намагається видавати свою економіку за таку, що здатну підтримувати затяжну війну, щоб посилити хибний наратив про неминучість перемоги РФ. Однак, економічні рішення Кремля свідчать про значно гірший стан справ, а ці заяви Путіна спрямовані на те, щоб змусити Захід та Україну піти на поступки зараз.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що до кінця 2025 року приріст ВВП Росії становитиме близько 1%, а інфляція буде на рівні або нижче 6%. За прогнозами Центробанку, 2026 року інфляція може сягнути 4-5%. Він наполягає, що російська економіка здатна поступово нарощувати «економічний імпульс» за умови низького безробіття та помірної інфляції.

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін додав, що за останні три роки ВВП виріс приблизно на 10% попри «безпрецедентний» санкційний тиск, і що економіка нібито здатна «рухатися вперед», незважаючи на «спроби стримати її розвиток».

Втім, реальні економічні кроки Кремля свідчать про значно гіршу ситуацію, ніж озвучує Путін.

Активізація заяв про стійкість економіки співпала з підготовкою до зустрічі між США та Росією, що відбулася 2 грудня в Москві.

«Путін, імовірно, намагається переконати Сполучені Штати, що посилення санкцій не матиме очікуваного ефекту на російську економіку й не змусить його піти на поступки для завершення війни проти України. Варто також зазначити, що Путін у своїх економічних промовах не згадує про війну в Україні, ймовірно, щоб приховати зв’язок між російськими втратами на полі бою та економічними проблемами», — йдеться у повідомленні ISW.

Складається враження, що Кремль намагається підсилити меседж про нібито міцність економіки одночасно з просуванням хибного твердження про неминучість російської перемоги.

«Обидва наративи покликані підштовхнути Захід та Україну до того, щоб вони пішли на поступки зараз — через страх перед посиленням і затягуванням російських бойових дій у майбутньому», — вважають аналітики.

Інститут вивчення війни наголошує, що Захід та Україна й надалі мають важелі впливу на ключові військові та економічні слабкості Росії, здатні змусити Кремль до реальних переговорів, і що жодної неминучості перемоги агресорки немає.

До слова, експерт Берлінського центру Карнегі Олександр Габуєв вважає, що у Кремля залишилося коштів лише на 12-18 місяців війни. Габуєв наголошує, що Путін не відчуває тиску і далі висуває далекосяжні вимоги, оскільки росіяни вважають, що можуть затягувати переговори. Водночас німецький військовий експерт Карло Масала закликає до обережності з конкретними термінами, оскільки фінансові та політичні резерви Росії до кінця невідомі.