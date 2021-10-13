Путін працевлаштував "няш-мяш" Поклонську в Африці

В Кабо-Верде вона працюватиме на дипломатичній ниві.
Президент Росії Володимир Путін призначив колишню українську прокурорку Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде.
Про це повідомляється на російському інтернет-портал правової інформації.
Згідно з документом, 13 жовтня Путін призначив її амбасадоркою в Кабо-Верде.
Нагадаємо:
- Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.
- Потім була депутатом Державної думи від партії "Єдина Росія".
- За даними джерел, Поклонську через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні "керівництво" Криму, від якого вона обрана.
- 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.