Путін працевлаштував "няш-мяш" Поклонську в Африці

Путін працевлаштував "няш-мяш" Поклонську в Африці

В Кабо-Верде вона працюватиме на дипломатичній ниві.

Президент Росії Володимир Путін призначив колишню українську прокурорку Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде.

Про це повідомляється на російському інтернет-портал правової інформації.

Згідно з документом, 13 жовтня Путін призначив її амбасадоркою в Кабо-Верде.

Нагадаємо:

Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни . Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.

. Генеральна прокуратура України також склала їй підозру Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка. Потім була депутатом Державної думи від партії "Єдина Росія".

За даними джерел, Поклонську через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні "керівництво" Криму, від якого вона обрана.

і екстравагантні заяви наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні "керівництво" Криму, від якого вона обрана. 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.

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