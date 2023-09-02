"Путін прагне наслідувати радянських вождів": політолог про переписані підручники історії в РФ

Росія переписує історію не лише для своїх громадян та мешканців окупованих регіонів.

На тимчасово окуповані території України росіяни ввезли нові підручники з історії. Це продукт пропаганди путінського режиму, адже завдяки такій переписаній історій РФ намагається змінити ідентичність українців

Про це ефірі телеканалу FREEДОМ розповів політолог Костянтин Скоркін.

За його словами, російський підручник історії для старших класів є ідеологічним продуктом. Там викладено пропагандистські меседжі для "промивання мізків". Таким чином Москва намагається примусово "змусити людей жити в межах російської ідеології". Кремль намагається насадити цю ідеологію не лише громадянам РФ, а й українцям у тимчасово захоплених регіонах.

Схожа ситуація була й Радянського Союзу, каже політолог. Нинішній російський диктатор Володимир Путін намагається ставати подібним до диктаторів СРСР.

"Путін багато в чому прагне наслідувати радянських вождів. Це як за Сталіна був короткий курс ВКП (б) ("Короткий курс історії" - Ред.) - якась вершина ідеології сталінізму. То в путінізму з’являються свої вершини. Тому підручником це дійсно назвати складно", - наголосив політолог.

За словами Скоркіна, росіяни своєю системою освіти, намагаються нав’язати поколінню, що зростає, ідеологію "русского міра".

"Щодо жителів окупованих територій застосовується спроба "перепрошити" ідентичність, довести, що насправді вони завжди були російськими людьми, просто в якийсь момент потрапили під владу "штучної" України. Тепер нібито прийшла знову Росія і нібито просвітлює за допомогою, зокрема, таких підручників. Безумовно, ця практика націлена на те, щоб поміняти національну ідентичність, стерти те, що було, і спробувати вселити щось нове", наголошує Костянтин Скоркін.

Як повідомлялося, у Росії показали новий підручник із переписаною історією та брехнею про Україну. Адже там є розділ про війну, розпочату 24 лютого 2023-го. Цей підручник стане єдиним підручником із загальної історії та історії Росії для 10-х та 11-х класів, який використовуватиметься в освітньому процесі від 1 вересня 2023-го.

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