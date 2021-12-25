Путін прагне знищити Україну, але ризику неминучого вторгнення немає - Данілов

Путін прагне знищити Україну, але ризику неминучого вторгнення немає - Данілов

За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух "опору", у разі нападу Росії.

Президент РФ Володимир Путін прагне знищити Україну, однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю AFP.

“Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому це? Ні, не вийде...Наші громадяни захищатимуть нашу країну”, - сказав Данілов.

За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух "опору", у разі нападу Росії.

"Ми захищатимемо нашу країну. І крапка", - зазначив Данілов.

Своєю чергою він закликав Захід надати Україні більше військової допомоги, а також застосувати превентивні санкції проти РФ.

"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір вводити санкції?", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що "питання номер один" - це забезпечення України оборонною зброєю.

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Він також застеріг західних партнерів від ухвалення рішень щодо України з Росією.

"Хоч би який був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх на коліна, бо великі люди вирішили за нас", - резюмував Данілов.

Нагадаємо:

22 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тис. На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

Натомість у Кремлі заявляють, що Російська Федерація переміщає свої війська на своїй території - це її суверенне право.

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