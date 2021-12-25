Путін прагне знищити Україну, але ризику неминучого вторгнення немає - Данілов

За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух "опору", у разі нападу Росії.
Президент РФ Володимир Путін прагне знищити Україну, однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю AFP.
“Путін хоче знищити нашу країну. Чи вдасться йому це? Ні, не вийде...Наші громадяни захищатимуть нашу країну”, - сказав Данілов.
За його словами, і армія, і цивільні особи сформують широкий національний рух "опору", у разі нападу Росії.
"Ми захищатимемо нашу країну. І крапка", - зазначив Данілов.
Своєю чергою він закликав Захід надати Україні більше військової допомоги, а також застосувати превентивні санкції проти РФ.
"Коли наша країна буде зруйнована, проти кого ви маєте намір вводити санкції?", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що "питання номер один" - це забезпечення України оборонною зброєю.
Він також застеріг західних партнерів від ухвалення рішень щодо України з Росією.
"Хоч би який був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо його не приймуть українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх на коліна, бо великі люди вирішили за нас", - резюмував Данілов.
Нагадаємо:
22 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тис. На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.
Натомість у Кремлі заявляють, що Російська Федерація переміщає свої війська на своїй території - це її суверенне право.
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