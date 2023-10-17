Путін прибув до Китаю: які плани у президента РФ та реальна мета візиту

Російський диктатор анонсував, що його візит передбачає переговори щодо проєктів, пов'язаних із "Поясом і шляхом".

Президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 17 жовтня, де серед іншого зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Путін прибув до Китаю для участі у форумі "Один пояс, один шлях" та переговорів з лідерами низки країн. На 18 жовтня запланована зустріч російського диктатора з китайським лідером.

Про що говоритимуть Путін та Сі

Путін напередодні сказав, що його візит до Китаю передбачає переговори щодо проєктів, пов'язаних із "Поясом і шляхом". За словами президента РФ, Москва хоче пов'язати ці проєкти із зусиллями економічного альянсу країн колишнього СРСР у Центральній Азії задля "досягнення спільних цілей розвитку".

Очільник Кремля також сказав, що обговорить із Сі зростальні економічні та фінансові зв'язки між Москвою і Пекіном.

Мета візиту Путіна до Китаю

За оцінками у статті Associated Press, візит Путіна – демонстрація підтримки ініціативи Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.

За словами директора Євразійського центру Карнегі Олександра Габуєва, з погляду Китаю, "Росія – це безпечний сусід, який є дружнім, це джерело дешевої сировини, це підтримка китайських ініціатив на світовій арені, а також це джерело військових технологій – деяких з тих, яких немає у Китаю". Експерт зазначив, що водночас Китай для РФ – економічне "рятувальне коло" у її "репресіях проти України".

Габуєв також висловив думку, що Москва і Пекін навряд чи створять повноцінний військовий альянс, однак їхня співпраця в оборонній сфері зростатиме.

До слова, напередодні Росія вперше публічно визнала, що всі завезені на її територію безпілотники були імпортовані з Китаю. Таку заяву зробив російський міністр фінансів Антон Силуанов.

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