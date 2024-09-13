Путін пригрозив Британії та США війною: The Times про те, що розлютило "фюрера"

Президент-диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

Про це йдеться у матеріалі британського видання The Times.

Автори статті наголошують, що прем'єр Британії Кір Стармер і президент США Джо Байден проведуть 13 вересня в Білому домі переговори стосовно дозволу Україні бити по РФ ракетами Storm Shadow. Очікується, що політики дійдуть згоди у цьому питанні. Зокрема, на це рішення вплинуло те, що країна-агресорка закупила в Ірану понад 200 балістичних ракет. Таку Співпрацю Москви і Тегерана на Заході назвали "значною ескалацією".

Тим часом "фюрер" Путін на російському державному телебаченню 11 вересня наголосив, що цей крок "суттєво змінить саму природу конфлікту". Мовляв, Москва буде змушена відповісти.

"Це означатиме, що країни НАТО перебувають у стані війни з Росією. Ми ухвалимо відповідні рішення на основі загроз, з якими ми зіткнемося", - заявив господар Кремля.

Британський прем'єр Кір Стармер рішуче відкинув звинувачення Путіна. Він нагадав про право України на самооборону, бо "конфлікт розпочала Росія" та незаконно вторглася до сусідньої країни.

"Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону, і, очевидно, ми абсолютно повністю підтримували право України на самооборону, надаючи можливості для навчання. Але ми не прагнемо жодного конфлікту з Росією. Це навіть не є нашим наміром", - пояснив політик позицію союзників.

The Times пише, що, ймовірно, Стармер і Байден обговорять те, як покласти край вторгненню Путіна дов України. Зокрема, прем'єр використає двогодинну зустріч у Білому домі, щоб обговорити, як досягти "довгострокового вирішення" війни, а також конфлікту в Газі.

"Хоча Штати можуть дати зелене світло для Storm Shadow та їхніх французьких еквівалентів Scalp, це може не торкнутися американських балістичних ракет ATACMS на тлі стурбованістю щодо можливої реакції Путіна", - йдеться у статті.

Тим часом один із західних посадовців, дискусія у Вашингтоні буде зосереджена на тому, "як ми використаємо місяці, що залишилися в адміністрації Байдена, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію до кінця року". Лондон сподівається, що дозвіл на удари, дадуть українському президенту Володимиру Зеленському переваги у залученні Кремля до столу переговорів. Окрім того, ймовірно, серед тем обговорення у Білому домі буде також можливість України погодитись на мир в обмін на частину територій.

Зазначається, що одне українське військове джерело розкритикувало ідею цих дискусій і перспективу того, що американський лідер Джо Байден дозволить використовувати в Росії лише певну зброю великої дальності.

"Я думаю, що цю війну неможливо виграти або зупинити напівзаходами. Кожен день коштує нам кількох людських життів і руйнувань. Ми завжди благаємо про очевидні речі, необхідні для нашого виживання. Несправедливо вигравати час людськими життями", - обурився співрозмовник видання.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

Читайте також:

Україна досі не отримала дозвіл на удари по Росії далекобійною зброєю