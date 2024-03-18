Путін пригрозив створенням в Україні "санітарної зони": в Зеленського відреагували

Погроза президента-диктатора РФ Володимира Путіна щодо створення так званої "санітарної зони" на території України - свідчення того, що війна буде тільки загострюватися.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє The Guardian.

За його словами, така заява кремлівського "фюрера" є ні чим іншим - як чіткою заявою про те, що розпочата в Україні війна буде посилюватися.

"Це пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - висловився Подоляк.

Заява диктатора про "санітарну зону"

Нещодавно Володимир Путін знову пригрозив створенням в Україні "санітарної зони" через "прильоти" по території Росії. За його словами, вона буде на відстані, з якої ніхто не зможе дістати до території Росії. Мовляв, зараз Москва змушена "захищати інтереси наших громадян".

Речник Кремля Дмитро Пєсков наголошує, що буферна чи "санітарна зона" на кордоні з Україною потрібна для того, щоб ворог не міг бити по об'єктах РФ.

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