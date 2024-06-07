Путін пригрозив ударами по інших країнах: в ГУР прокоментували заяву "фюрера"

Погрози російського диктатора Володимир Путіна про наміри терористичних дій, зокрема про удари по країнах-постачальницях зброї до України, будуть додатковими доказами на суді щодо його воєнних злочинів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Нарешті держава-терористка і путінський режим починає в пориві істерики публічно говорити речі, про які в кремлівських кабінетах говорять давно. Насправді, вже навіть робили, тому що низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалась за використанням саме російської зброї. Тому може йтися лише про легалізацію цією практики", - наголосив розвідник.

За словами Юсова, питання у тому - кому Путін передаватиме російську зброю.

"З якими режимами і з якими угрупованнями в світі співпрацює Кремль? Насправді, більшості випадків йдеться про невизнані структури, про терористичні організації або якісь режими, які прийшли до влади внаслідок недемократичних військових процесів…Тому це, насправді, - щирі зізнання, які стануть додатковими аргументами під час міжнародного трибуналу", - наголосив Андрій Юсов.

Заява Путіна

Диктатор-президент Володимир Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні. За його словами, удари по території РФ "за участю країн Заходу", означають їх "пряму війну проти Росії".

"Російська Федерація може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу, звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю до України", - сказав господар Кремля.

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