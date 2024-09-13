Путін пригрозив Європі за удари по Росії: в ЄС відреагували

Залякування диктатора РФ Володимира Путіна про втягування НАТО і країн Європи, якщо ЗСУ буде використовувати далекобійні ракети на російській території, не змінить позиції ЄС щодо підтримки України.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише "ЄП".

"Путін регулярно робить багато хибних коментарів. Факт полягає у тому, що це він розпочав війну проти України… Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу", - наголосив політик.

За його словами, Європейський Союз надалі буде підтримувати Україну. Зокрема, йдеться і про військову допомогу. Втім, зауважив Стано, дискусії щодо послаблення обмежень на використання наданої Заходом зброї тривають.

"Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю", - заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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