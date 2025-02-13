"Путін прикидається, тому що боїться": стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом

За словами джерел, український президент сказав Трампу, що скептично оцінює готовність Путіна до переговорів, і "дав зрозуміти, що має важелі впливу" на Кремль.

Президент України Володимир Зеленський заявив президенту США під час телефонної розмови в середу, 12 лютого, що кремлівський диктатор лише вдає, що хоче домовлятися про мир, бо він боїться Трампа.

Про це пише Axios з посиланням на анонімні джерела, поінформовані про розмову.

"Телефонні розмови Трампа з Путіним і Зеленським у середу започаткували його дипломатичні зусилля щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні. Вони викликали побоювання у деяких союзників по НАТО, що Трамп, схоже, заганяє Зеленського в кут, наполягаючи на переговорах і водночас виключаючи деякі з його можливих вимог", – йдеться у статті.

За словами джерел, український президент сказав Трампу, що скептично оцінює слова Путіна про готовність до переговорів, і "дав зрозуміти, що має важелі впливу" на Кремль.

У відповідь Трамп сказав Зеленському, що розуміє його стурбованість з приводу розмови з Путіним, але наголосив, що іншого шляху немає, якщо Київ хоче, щоб дипломатичні зусилля Білого дому мали успіх.

"Мені треба поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну", – процитували джерела слова Трампа Зеленському.

Американський президент також спробував запевнити Зеленського, що Путін дуже хоче укласти мир, на що президент України заперечив, що господар Кремля просто говорить Трампу те, що той хоче почути.

"Путін сказав вам, що він хоче укласти угоду лише тому, що боїться вас та вашої сили", – передали слова Зеленського співрозмовники видання.

Під час розмови, яка тривала понад годину, Трамп сказав, що розуміє необхідність гарантій безпеки для України, які мають бути частиною будь-якої мирної угоди. Однією з таких гарантій могла б стати миротворча місія ЄС, розміщена вздовж лінії розмежування.

Також зі слів Трампа стало відомо, що до складу американської переговорної групи увійдуть віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф та спецпредставник Білого дому Стів Віткофф. Він попросив Зеленського найближчим часом визначитися зі складом української переговорної групи. За словами одного з джерел, наприкінці розмови Трамп дав Зеленському свій особистий номер телефону та сказав, що той може телефонувати йому безпосередньо.

Трамп не згадав свого спецпредставника по Україні та РФ Кіта Келлога ні в розмові з Зеленським, ні у своїх останніх публічних виступах. Попри те, що Келлог їздив до Мюнхена та, як очікується, звідти поїде до Києва, українські чиновники сумніваються, що він, як і раніше, залишається значною фігурою.

Нагадаємо, Зеленський зробив тривожну заяву про потенційну окупацію Європи росіянами. За його словами, Росія обов'язково цього захоче, а без України Європа буде окупована РФ.

Читайте також: