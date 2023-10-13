Путін прикинувся "миротворцем" і виступив за створення незалежної Палестини

Диктатор заявив про необхідність мирних перемовин між ізраїльтянами та палестинцями, сказавши, що їхньою метою має стати створення Палестинської держави.

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву про "вирішення палестино-ізраїльського конфлікту" та виступив за створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Про це російський диктатор сказав на засіданні Ради очільників держав СНД.

Коментуючи вирішення конфлікту на Близькому Сході, який виник після нападу на Ізраїль з боку палестинських бойовиків ХАМАС, Путін узявся розповідати про необхідність "зупинення кровопролиття".

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На тлі інформації від ГУР Міноборони України про російський слід у нападі ХАМАСу на Ізраїль, очільник Кремля цинічно заявив, що потрібні колективні зусилля на користь якнайшвидшого припинення вогню та стабілізації обстановки.

"Хотів би наголосити: Росія готова до координації з усіма конструктивно налаштованими партнерами. Ми виходимо із безальтернативності вирішення палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів. Їхньою метою має стати реалізація ООНівської формули двох держав, що передбачає створення незалежної Палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка існує у мирі та безпеці з Ізраїлем", – розповів Путін.

Він, щоправда, визнав, що Ізраїль "зазнав безпрецедентної за своєю жорстокістю атаки. І, звичайно, має право на захист".

"Потрібно потурбуватися про вирішення цього питання мирними засобами. У цій ситуації, в цьому місці, мені здається, альтернативи просто не існує", – зазначив російський диктатор, прикидаючись "миротворцем".

Нагадаємо, українська військова розвідка напередодні повідомила, що Росія знала про плани бойовиків ХАМАС атакувати Ізраїль. Доказом цього є той факт, що РФ передала бойовикам західне стрілецьке озброєння, захоплене в бійців ЗСУ на фронті.

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