Путін присвоїв звання героя Росії "Корсі" – ліквідованій українськими військами терористці з "ДНР"

Російський диктатор Володимир Путін присвоїв посмертне звання героя Росії ліквідованій українськими захисниками екскомандирці артилеристів так званої "ДНР" з позивним "Корса" Ользі Качурі.

Окрім того, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін назвав загибель Качури "величезною втратою" та присвоїв їй звання "героя ДНР".

Про нагороду від Путіна повідомляється на сайті Кремля.

Згідно з заявою, терористка удостоєна нагороди "за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку".

Церемонія прощання з Качурою мала відбутися вранці 4 серпня у драмтеатрі Донецька, проте її перенесли через, як заявляють бойовики, обстріл центру міста.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що ЗСУ ліквідували Качуру. За заявами бойовиків "ДНР", терористка загинула 29 липня.

Зауважимо, Качура до 2014 року служила в Горлівській міліції, але скоїла держзраду і перейшла на бік окупаційної влади. У січні 2022 року український суд заочно виніс жінці вирок – 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21 "Град".

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