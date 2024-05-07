Путін склав "присягу": що диктатор сказав у промові та хто відвідав "інавгурацію"

У Москві 7 травня 2024 року відбулась так звана "інавгурація" Володимира Путіна. Диктатор розпочинає свій п’ятий термін на посаді президента Росії. На початку своєї промови диктатор Путін "подякував росіянам та своїм солдатам-окупантам, які воюють проти України".

Відео опублікували пропагандистські ЗМІ РФ.

Очільник Кремля запевнив, що Росія підтримуватиме стосунки з іншими країнами, які бачать у ній "надійного та чесного" партнера.

"Ми не відмовляємося від діалогу із західними країнами. Вибір за ними", – сказавПутін.

На заході були присутні кремлівські посіпаки – прем'єр Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу та заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Мєдвєдєв та навіть очільник Чечні Рамзан Кадиров

Хто з представників країн-ЄС візьме участь у "інавгурації"

Декілька держав ЄС ідправили своїх представників для участі у церемонії "інавгурації" Володимира Путіна. За даними ЗМІ, йдеться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.

Водночас країни Балтії, Британія, Канада, Чехія, Німеччина та США відмовились брати участь у "святі".

Реакція МЗС України на "інавгурацію" диктатора Путіна

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що під час інавгурації" Володимира Путіна російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресорку, а панівний режим – на диктатуру.

В МЗС наголосили, що під час березневих "виборів" Росія порушила положення численних міжнародних документів, зокрема Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Тому Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

МЗС України також закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності Путіна.

Нагадаємо, у США зробили заяву про те, чи визнаватимуть Путіна президентом після "інавгурації".

Читайте також: