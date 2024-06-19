Путін приїхав до Кім Чен Ина вперше за 24 роки: ISW про мету візиту "фюрера"

Візит президента-диктатора РФ Володимира Путіна до Північної Кореї є значним жестом доброї волі щодо Кім Чен Ина. Адже допомагає легітимізувати його режим як всередині країни, так і за кордоном. Тим часом кремлівський "фюрер" використовує поїздку, щоб отримати додаткову допомогу від КНДР.

Про це це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці зауважують, що лідери іноземних держав рідко відвідують Північну Корею. До того ж сам Путін востаннє був там 2000-го.

ISW наголосили, що напередодні візиту до КНДР Путін опублікував статтю в північнокорейській державній газеті Rodong Sinmun, де вихваляв російсько-північнокорейську співпрацю. Зокрема, згадав що Радянський Союз був першою країною, яка встановила дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

Фахівці вважають, що, ймовірно, таким чином диктатор РФ має на меті представити будь-яку майбутню підтримку, яку Пхеньян надасть Москві - як частину спільної боротьби проти Заходу.

"Навмисне звернення президента РФ до відомих пропагандистських наративів про спадщину режиму Кіма, Корейську війну та історичну боротьбу Північної Кореї проти США і Заходу, ймовірно, створює умови для виправдання Путіним своїх майбутніх прохань або вимоги до північнокорейського народу на підтримку військових зусиль Росії в Україні", - вважають аналітики.

Майбутні запити Путіна до КНДР можуть бути різними і варіюватися від додаткових постачань зброї до надання робочої сили. Наприклад, зауважують в ISW, 2022-го повідомлялося, що Пхеньян розглядає можливість відправлення північнокорейських робітників до окупованої РФ України, щоб допомогти у відновленні.

У відповідь на візит Путіна до Північної Кореї західні чиновники попередили про небезпеку посилення співпраці між глобальними авторитарними режимами. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зближення Кремля зі своїми "авторитарними друзями", яке зростає, робить "ще важливішою" для країн НАТО співпрацю із партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як повідомлялося, у США прокоментували співпрацю РФ і Північної Кореї. Саме тому Вашингтон буде "ретельно відстежувати розвиток" співробітництва між Москвою і Пхеньяном.

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