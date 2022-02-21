Путін прийняв пропозицію Макрона щодо проведення саміту з питань безпеки: він відбудеться, якщо РФ не вторгнеться в Україну

Путін прийняв пропозицію Макрона щодо проведення саміту з питань безпеки: він відбудеться, якщо РФ не вторгнеться в Україну

Порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував президентові Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, а вони погодилися.

Про це повідомляє Єлисейський палац.

"Макрон запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін обоє погодилися з ідеєю такого саміту в принципі", — йдеться у повідомленні.

Порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

"Він (саміт — ред.) може відбутися лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну", — зауважили в Єлисейському палаці.

Раніше президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон обговорили питання дипломатичного вирішення проблем з РФ, а також – заходи щодо стримування Москви. За повідомленням Єлисейського палацу, лідери, говорячи про ситуацію в районі України, зокрема, взяли на себе тверді зобов'язання вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути ескалації, знизити ризики і зберегти мир.

У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.

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