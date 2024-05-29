Путін призначив свого ексохоронця Дюміна на високу державну посаду

Зауважимо, що за свою роль у російському вторгненні до України Дюмін перебуває під міжнародними санкціями.

Президент Росії Володимир Путін призначив свого колишнього особистого охоронця Олексія Дюміна на посаду секретаря Державної ради РФ.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомили у Кремлі 29 травня, Путін призначив 51-річного Дюміна секретарем Держради. Цей орган відповідальний за розробку "стратегічних цілей і завдань внутрішньої та зовнішньої політики". Він об’єднує представників Кремля та влади з депутатами та керівниками регіонів.

Видання нагадало, що Дюмін з посади губернатора Тульської області був переведений на роботу до Кремля як помічник президента Росії. Це відбулося в результаті кадрових змін, які Путін провів у травні після своєї інавгурації.

Дюмін служив у особистій охороні Путіна від 1999 року, піднявшись до одного з найближчих охоронців російського диктатора. Якось Дюмін розповідав, що захищав президента від ведмедя. Він також входить до найближчого кола чиновників, які грають з Путіним у хокей.

Окрім того, Дюмін обіймав посаду заступника начальника відділу спецоперацій ГРУ Росії, який відіграв важливу роль в окупації Криму 2014 року. За свою роль у російському вторгненні до України посадовець перебуває під міжнародними санкціями.

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Зазначається, що Держрада відігравала здебільшого церемоніальну роль, допоки Путін не зміцнив свою владу, змінивши 2020 року конституцію, аби піти ще на два президентські терміни і залишатися на посаді потенційно до 2036 року.

Підвищення Дюміна відбулося після рішення Путіна звільнити з посади міністра оборони, давнього союзника Сергія Шойгу. Останнього призначили секретарем Ради безпеки РФ а міністром оборони став експерший віце-прем’єр, економіст Андрій Бєлоусов.

До слова, коли ще після заколоту Євгена Пригожина в червні 2023 року в Росії заговорили про звільнення Шойгу, то на заміну йому розглядався саме Дюмін. Нібито саме він домовився з Пригожиним зупинити марш на Москву.

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