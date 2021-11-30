Путін зробив гучну заяву про "червоні лінії" та "загрози з території України"

Путін зробив гучну заяву про "червоні лінії" та "загрози з території України"

Президент країни-агресора вбачає небезпеку для РФ в разі розширення інфраструктури НАТО на територію України.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "червоні лінії" - це створення загроз для РФ з території України. Російський лідер неодноразово заявляв, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Москви перетин її "червоних ліній".

Про це у вівторок, 30 листопада, пише Reuters.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну. За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. "З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав Кулеба.

Також в Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Кремля про те, що "існування розділеної Європи не відповідає інтересам Росії, а вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм".

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